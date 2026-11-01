Двойной удар по Черновцам: загорелись здания, есть пострадавший (фото)

Последствия обстрела в Черновцах

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В воскресенье, 1 ноября, российские войска дважды атаковали Черновцы, причем второй удар пришелся на время ликвидации последствий первого. В результате обстрела возникли пожары в административном здании и складских помещениях, пострадал 67-летний мужчина, которого госпитализировали.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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По информации спасателей, после первого попадания в административное здание вспыхнул пожар площадью 30 квадратных метров. Однако во время работы экстренных служб российские войска нанесли повторный удар.

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«Во время ликвидации последствий атаки враг нанес ещё один удар. Загорелись складские помещения площадью 200 кв. м», — сообщили в ГСЧС.

В результате атаки были повреждены фасад и межэтажные перекрытия административного здания. В гаражных помещениях были уничтожены кровля и имущество, которое там хранилось.

На момент повторного взрыва все экстренные службы, работавшие на месте, находились на безопасном расстоянии, сообщили спасатели. Оба пожара удалось потушить.

В результате российского нападения пострадал 67-летний мужчина. Его доставили в медицинское учреждение.

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Начальник Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко сообщил, что на регион напали три российских беспилотника, два из которых поразили гражданское административное здание в Черновцах.

«Еще один вражеский беспилотник был уничтожен мобильными огневыми группами вблизи Черновцов. Жертв, пострадавших и разрушений там не зафиксировано», — добавил он.

Напомним, в тот же день в Козятинской общине Винницкой области российский беспилотник поразил территорию общежития профессионального училища. В результате атаки погибли два человека. Еще трое получили травмы, среди них — две 5-летние девочки и 16-летний юноша.

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