Двойной удар по кошелькам: когда и насколько в Украине вырастут цены на бензин, дизель и газ

Топливо / © pixabay.com

Украинских водителей ожидает прогнозируемый рост цен на горючее уже с начала 2026 года. Топливный эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин, прогнозирует, что повышение акциза приведет к удорожанию бензина и дизеля на 1,5 гривны, а газа – до 1 гривны за литр. Однако этот скачок ощутится не сразу.

Об этом он рассказал в интервью “УНИАН”.

Акцизный скачок: Январь vs Февраль

Хотя рост акциза на горючее запланирован с 1 января 2026 года, эксперт объясняет, что рынок не отреагирует мгновенно. Игроки обычно активно закупают ресурсы вперед, чтобы торговать ими по старым ценам.

"До февраля будем торговать декабрьским ресурсом. Всегда перед повышением акцизов участники рынка активно закупаются горючим", - отметил Леушкин.

Таким образом, фактическое удорожание на 1–1,5 гривны ожидается только с февраля 2026 года.

Краткосрочные угрозы: Региональные АЗС под ударом

Кроме акцизного давления эксперт видит угрозу роста цен уже в ближайшее время на небольших региональных АЗС. Это связано с повышением минимальной заработной платы для работников с 1 октября:

Рост зарплат повышает себестоимость заправки в низкий сезон.

Владельцы региональных АЗС могут столкнуться с выбором: "либо закрываться, либо продавать больше".

Поскольку спрос не растет, может начаться повышение цен на 1-1,5 гривны за литр или "какая-то химия на заправках: недоливы, бодяга", — предупреждает Леушкин.

Прогнозируемое снижение и логистический риск

В то же время, при стабилизации мировых цен на нефть в течение ближайших двух недель, на большинстве крупных заправок есть шанс на временное снижение стоимости:

Бензин и дизель могут подешеветь на 1,5–2 гривны.

Газ – ориентировочно на 1 гривну.

Однако эксперт не исключает риска ситуативного дефицита из-за логистических проблем, связанных с новыми ограничениями на поставку топлива из румынского порта Констанца. Этот фактор, в свою очередь, будет толкать цены вверх.

