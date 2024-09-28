Двойной удар по Сумам показал слабое место Украины – авиаэксперт

Количество применения россиянами "шахедов" по территории Украины значительно увеличилось, заметил авиаэксперт.
Смертельный двойной удар РФ по Сумам показал, что необходимо стратегическое решение для защиты от "Шахедов".
Об этом сказал заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире Эспрессо.
"Количество применения россиянами "шахедов" по территории Украины значительно увеличилось. Если раньше они применяли до 400 единиц в месяц, то сейчас около 1200. Мы сталкиваемся с необходимостью усиления возможностей противовоздушной обороны, например путем увеличения систем ПВО и систем радиоэлектронной борьбы", — заметил он.
По его мнению, сейчас настало то время, когда Украина должна активнее вести переговоры с Западом по дальнобойным ударам по России.
"Пора активнее общаться с нашими западными партнерами по уменьшению потенциала Российской Федерации путем ударов по их территории. Ни одна противовоздушная оборона, даже если все Воздушные силы станут на сторону Украины — они не смогут защитить от такого российского нашествия дронов", — считает Храпчинский.
Он отметил, что РФ активно модернизирует свои дроны, в частности, по его данным, у россиян уже есть Starlink для обеспечения связи.
"...Но в любом случае надо понять, что количество оружия, которое использует РФ, и те КАБы, которые они используют ежедневно по территории Харьковщины, Сумщины, а сейчас уже и Запорожья, можно уничтожить только с помощью стратегических решений, то есть ударов по территории РФ, по производственным мощностям и складам", - подчеркнул он.
Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на удар России по больнице в Сумах.
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