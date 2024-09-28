Двойной удар РФ по больнице в Сумах: власти объявили День траура по погибшим

По последним данным, в результате удара РФ в Сумах погибли 9 человек.

В Сумах объявлены Дни траура 29 и 30 сентября по погибшим в результате удара страны-террористки РФ.

Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы, секретаря городского совета Артем Кобзарь на странице в телеграмм-канале.

"В знак скорби по погибшим в Сумской городской территориальной общине объявлены Дни траура 29 и 30 сентября. Соболезнования родным и близким. Никогда не забудем и не простим!", — говорится в его сообщении.

Напомним, утром 28 сентября Россия нанесла удар по больнице в Сумах. На момент атаки в медицинском заведении находилось более сотни человек. По последним данным, погибли 9 человек.

В Национальной полиции рассказали о погибшем в результате атаки коллеге.

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