Двойной удар РФ по Харьковщине: появились фото последствий

В результате ударов по Харьковщине пострадали 11 человек. На месте прилета возник пожар. В административном здании произошли значительные разрушения.

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковщины.

Последствия ударов по Харьковщине

"Пожарные ГСЧС ликвидировали пожар на площади 20 м кв. Повреждения получили еще 16 жилых домов, 4 хозяйственные сооружения и 2 автомобиля", — сообщили в ведомстве.

Последствия ударов по Харьковщине

Для ликвидации последствий террористической атаки россиян привлекались 12 спасателей и 3 единицы техники.

Напомним, кафиры 10 декабря ударили по городу Златополь Лозовского района. Есть пострадавшие.

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