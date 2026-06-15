Двойной удар РФ по Харькову: власти показали ужасающие последствия (фото, видео)

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В понедельник, 15 июня, россияне массированно ударили по Харькову . Власти показали последствия обстрелов.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Харків

Что известно о состоянии пострадавших

По данным чиновника, четверо пострадавших находятся в больнице: двое мужчин в крайне тяжелом состоянии в реанимации, две женщины - в стабильном состоянии. Также госпитализирован одномесячный ребенок, медики оказывают всю необходимую помощь.

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На местах попадания продолжаются аварийно-спасательные работы, работают подразделения ГСЧС и другие службы. Спасатели ликвидируют последствия обстрелов и тушат пожар, после чего планируется полное обследование территории на предмет возможных пострадавших под завалами.

Харьков

По словам местных властей, враг применил тактику повторного удара.

«Сначала атаковал город ударными беспилотниками, а впоследствии целенаправленно нанес несколько ракетных ударов по людям, ликвидировавшим последствия предыдущей атаки», — говорит Синегубов.

Харьков

Ранее мы писали, что в результате массированной российской атаки на Харьков погибли пять человек, среди них четверо спасателей ГСЧС и работник городского департамента чрезвычайных ситуаций. Они оказались под повторным ударом при ликвидации последствий предварительной атаки. Еще не менее шести спасателей получили ранения различной степени тяжести, также пострадали гражданские. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

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