Двойной удар стихии идет в Украину: где ударит новая волна заморозков, а где будет опасно (карта)

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных / © Getty Images

В ближайшие дни погода в Украине будет формироваться под влиянием активного движения атмосферных фронтов и циклонов, которые принесут с собой не только дожди с грозами, а похолодание и заморозки.

В Украинском гидрометцентре отмечают, что 18-20 апреля в Украине будет переменчивая погода, которую будут обусловливать различные по свойствам воздушные массы и атмосферные фронты. В частности, 18 апреля в большинстве областей пройдут небольшие дожди, которые повлечет поле слабого пониженного давления.

В свою очередь 19 апреля атмосферный фронт будет влиять на погоду юго-восточной части, а 20 апреля днем второй атмосферный фронт поступит в западные, Житомирскую и Винницкую области. Кроме того, на высотах на территорию страны постепенно будет распространяться холодная воздушная масса.

Погода в Украине 18 апреля / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают о ночных заморозках в Украине, которые могут серьезно навредить раннецветущим плодовым деревьям.

Ночью 19 апреля в северной части страны, 20 апреля в северных, восточных и большинстве центральных областей (кроме Винницкой) на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3 градусов. В этих областях объявлен первый (желтый) уровень опасности.

В Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях 20 апреля синоптики прогнозируют заморозки до -3 в воздухе. В этих регионах объявили второй (оранжевый) уровень опасности.

Предупреждение о заморозках 19 апреля / © Укргидрометцентр

Между тем начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что постепенно Украина погружается в атмосферу середины весны. Кроме того, сейчас синоптическую ситуацию в стране определяют циклоны, поэтому стабильной погоды украинцам ждать не следует.

«В пятницу и субботу, 17-18 апреля, циклонические вихри над Беларусью и Турцией обеспечат в нашем регионе кратковременные дожди, местами с грозами. Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°. Кто планировал провести выходные на открытом воздухе стоит учесть погодные условия», — отметил Постригань.

Метеорологическая карта / Источник: Facebook Виталий Постригань

Напомним, ранее синоптик рассказал, какой погоды ожидать в Украине в Проводное воскресенье.

Читайте также:

