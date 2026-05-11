Двойной удар стихии накрывает Украину: где и когда ненастье разгуляется больше всего (карта)
Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде регионов.
В ближайшие дни в Украине ожидается повышенная пожарная опасность в нескольких регионах, а также неустойчивая погода с осадками и грозами.
Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.
11 мая на территории Украины прогнозируется облачная погода с прояснениями.
Ожидается умеренный дождь, а ночью в южных и центральных областях, а днем на Закарпатье и в Карпатах местами — значительные осадки и грозы.
В большинстве западных областей, а также Житомирской, Винницкой и днем в Киевской области осадков не предполагается.
Ветер преимущественно северо-западный, а на западе страны юго-западный, 5-10 м/с.
Теплее всего в этот день будет в Крыму, где ожидается до +25 градусов, прохладнее всего в Житомирской области, где воздух днем будет прогреваться до +18 градусов.
Кроме того, синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде регионов.
11 мая опасность будет существовать в Одесской, Николаевской, Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что в ближайшую неделю территория Украины будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, то есть будет преобладать погода с дождями и местами грозами, ведь лето близко.
В понедельник, 11 мая, в Украине дожди наиболее вероятны в восточной части, Сумской, Запорожье, Полтавской, Черкасской.
На остальной территории Украины завтра без существенных осадков, разве на Закарпатье пройдет дождь.
Температура воздуха неоднородна, в течение дня теплее всего будет на западе +20+24 градуса, вдоль полосы Сумщина-Черкащина-Полтавщина-Днепропетровщина только +17+19 градусов, всего +18+22 градуса.
В Киеве 11 мая осадки маловероятны, немного потеплеют по сравнению с сегодняшним днем, ожидается до +18, +19 градусов.
Далее по неделе температура воздуха будет испытывать колебания, будет умеренно тепло или свежевато, периодические дожди.
Повышение температуры воздуха ориентировочно предполагается через неделю с 18-19 мая.
