Украину накроет опасность / © Associated Press

В ближайшие дни погода в Украине будет неустойчивой. Ожидается оттепель, которая будет сопровождаться дождями, мокрым снегом и густыми туманами.

Синоптики предупреждают о рисках масштабных подтоплений за последнее десятилетие.

Какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что неделя в Украине будет влажной — с дождями, мокрым снегом и туманами.

«Неделя в Украине будет влажной. Предполагаются осадки, мокрый снег и дождь, туманы», — отметила Диденко.

Завтра, 24 февраля, в большинстве областей Украины будет тепло. Ночью температура воздуха составит около 0, а днем до +3 градусов тепла. На севере и западе днем столбики термометра будут колебаться от +3 до +8 градусов тепла.

По данным Украинского гидрометеорологического центра 24 февраля в Украине будет облачно.

Ночью в северных в восточных областях предполагаются небольшие осадки. В Карпатах и на северо-востоке страны метеорологи предупреждают о гололеде и налипании мокрого снега. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица.

Температура ночью и днем составит от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла.

Погода в Украине 24 февраля (карта) / © Укргидрометцентр

В Украину идет оттепель

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что из-за резкого потепления и активного таяния снега в период с 23 по 26 февраля на реках западного региона будет колебаться уровень воды.

Ожидается подъем уровней воды в бассейне Южного Буга, а также на реке Ингул и ее притоках. В частности, в Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях вода может подняться на 0,2-0,7 метра, что обусловит ее удержание на поймах.

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности. Самая сложная ситуация прогнозируется в Кропивницком, где возможно частичное подтопление жилых домов на отдельных прирусловых улицах, что соответствует оранжевому уровню риска.

В то же время в Житомирской, Киевской и Черкасской областях на реках субассейна Среднего Днепра уровень воды вырастет на 0,1-0,4 метра.

Кроме того на реке Стугна вблизи поста Здоровка возможен начальный выход воды на пойму и низинные участки у русла. Также, из-за интенсивного таяния снега вероятно формирование местного стока, что может привести к скоплению воды в низинах рельефа.

© Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области 24 февраля ожидается облачность, которая будет сопровождаться небольшим мокрым снегом и дождем. Ситуацию на дорогах будет осложнять гололедица, которая будет особенно ощутимой в ночные и утренние часы.

Поэтому в регионе объявлен желтый уровень опасности, ведь такие условия могут вызвать пробки и трудности в работе транспорта.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Киевщине 24 февраля / © Укргидрометцентр

Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температурные показатели в области будут колебаться в пределах от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла.

В то же время портал Sinoptik прогнозирует в столице от +3 градусов тепла ночью до +4 градусов тепла днем.

Погода в Киеве 24 февраля

Погода во Львове

На Львовщину идут новые атмосферные фронты со стороны Балтии и Беларуси. По данным метеорологов, в течение 24 февраля небо будет оставаться облачным, ожидается дождь с мокрым снегом.

Водителям следует быть крайне осторожными, поскольку на дорогах образуется гололедица. Ситуацию будет ухудшать порывистый северо-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду.

На территории области температура воздуха в течение дня и ночи будет колебаться от 0 до +5 градусов тепла. В самом Львове температурный режим будет более стабильным — столбики термометров будут показывать в пределах от +2 до +4 градусов выше нуля.

В то же время синоптики предупреждают об ухудшении ситуации на водоемах из-за оттепели. В течение 24-27 февраля на реках бассейна Западного Буга в пределах Львовской и Волынской областей ожидается рост уровней воды на 0,3-0,8 метра относительно показателей утра 23 февраля. На отдельных участках возможен начальный выход воды на пойму.

Предупреждение об опасности на Львовщине

Кроме того, на реках, где еще сохраняется ледяной покров, начнется его постепенное ослабление и разрушение, что иногда будет сопровождаться ледоходом.

Из-за этих гидрологических явлений установлен желтый уровень опасности. Жителям прибрежных районов следует быть осмотрительными и учитывать риски подтопления низменных территорий.

Погода в Одессе

По данным синоптиков в Одессе и области 24 февраля ожидаются умеренные осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега.

Ночью и утром местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица.

Температура ночью будет колебаться от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла, днем от +3 до +8 градусов тепла.

В Одессе 24 февраля ожидаются осадки в виде дождя. Столбики термометра будут показывать от 1 до 3 градусов тепла ночью, днем — от +3 до +5 градусов.

Прогноз погоды для побережья Одесской области на 24 февраля обещает умеренное потепление и осадки. В течение суток ожидается западный ветер, который после обеда изменит направление на юго-западный, со скоростью 6-11 метров в секунду.

Пройдут дожди, из-за чего видимость на дорогах и у моря может ухудшиться до одного-двух километров.

На море будет наблюдаться лишь легкое волнение, а уровень воды будет оставаться в пределах нормы и безопасным для жителей побережья. В лиманах все еще будет сохраняться небольшое количество льда, который будет покрывать до 20% поверхности воды.

Погода в Харькове

На Харьковщине в ближайшие дни погодные условия будут нестабильными. Во вторник, 24 февраля, небо будет затянуто облаками. Ночью местами пройдет небольшой снег, а днем он смешается с мокрым снегом и постепенно перейдет в дождь.

Из-за этого возможно слабое налипание мокрого снега, а на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха в пределах области ночью будет колебаться от 0 до -5 градусов мороза, а днем составит от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла. В самом Харькове ночью ожидается от -1 до -3 градусов мороза, днем столбики термометров покажут до +2 градусов выше нуля.

В среду, 25 февраля, погода будет оставаться облачной. Ночной снег днем прекратится, однако местами возможен туман, что ухудшит видимость, ожидается гололедица.

Температурный воздух будет колебаться от -4 градусов мороза ночью, а днем — до +4 градусов тепла.

Погода в Днепре

24 февраля в Днепре и Днепропетровской области будет облачная погода, которая будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега. В течение суток на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Кроме того, синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении: во второй половине дня регион накроет густой туман. Видимость на автодорогах ухудшится до 200-500 метров, что в области объявили І уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении в Днеропетровской области 24 февраля / © Укргидрометцентр

Температурный режим по области ночью составит около 0, а днем будет колебаться от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла. Непосредственно в Днепре ночью также ожидается около нуля градусов, а днем температура воздуха составит до +3 градусов выше нуля.

Погода в Черкассах

Во вторник, 24 февраля, из-за влияния циклона из Беларуси в Черкасской области ожидается нестабильная погода. Ночью пройдет мокрый снег, местами возможен гололед, а днем будет выпадать дождь со снегом на фоне тумана. На дорогах будет оставаться гололедица, а температура в течение суток будет колебаться от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла.

В среду, 25 февраля, в регион начнет поступать более холодный воздух, что повлечет периодические снегопады.

«Повышение температуры будет иметь характер непродолжительной и неглубокой оттепели: в дневные часы столбики термометров будут достигать слабых „плюсов“, однако ночью будут сохраняться небольшие морозы, что будет способствовать чередованию подтаивания и подмерзания. В дальнейшем температурный фон постепенно будет снижаться», — отмечают синоптики.

24 февраля погоду в Черкасской области будет определять локальный циклон с центром над Беларусью и связанные с ним атмосферные фронты

Украинцам следует готовиться к наводнениям, которых не было 10 лет

Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань отмечает, что весна приближается, однако зима пока не отступает.

По его словам, до среды, 25 февраля, благодаря атлантическому циклону ожидается незначительная оттепель: пройдут дожди и мокрый снег, а температура будет колебаться от -1 градусов мороза до +4 градусов тепла. На дорогах местами будет скользко.

Однако с четверга, 26 февраля, погода изменится под влиянием арктического воздуха. Ночи станут морозными: от -6 до -8 градусов мороза. Однако, по словам синоптика, днем температура воздуха поднимется до +2 градусов тепла.

Метеоролог отмечает, что осадки прекратятся, и по предварительным прогнозам такая сухая погода с ночными морозами будет держаться до начала марта.

«По предварительным прогностическим расчетам, в дальнейшем антициклоны будут сменять друг друга. Поэтому, по меньшей мере до 5-7 марта будет доминировать без существенных осадков погода. Температура ночью 3-8° мороза, днем 3° мороза — 2° тепла», — рассказал Постригань.

В то же время он отметил, что в этом году в регионе накопилось вдвое больше снега, чем обычно — примерно 3-5 ведер воды на каждый квадратный метр. Поскольку земля сильно промерзла, она почти не впитывает влагу. Это создает условия для серьезного половодья, которого не видели последние 10 лет.

«Хорошо промерзшая и увлажненная с осени почва будет плохо поглощать талые воды. Такого набора и значений факторов, которые формируют весеннее половодье, у нас как минимум последние 10 лет не наблюдалось», — предупредил метеоролог.

Однако, по его словам, характер наводнения и возможного локального затопления отдельных территорий будет зависеть от развития весенних. Благодаря ночным морозам снег пока тает постепенно, что несколько сдерживает резкий подъем воды.

