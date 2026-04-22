- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 457
- Время на прочтение
- 7 мин
Двойной удар стихии: Украину накрывает циклон, который несет новую опасность — прогноз синоптиков
Погода в Украине 23 апреля резко ухудшится из-за движения холодных воздушных масс с севера Европы. Кроме дождей, ожидается значительное снижение дневной температуры, особенно на северо-востоке.
В ближайшие дни Украина окажется под влиянием активных атмосферных фронтов, которые принесут с собой штормовой ветер, дожди и существенное похолодание. Синоптики предупреждают о резкой смене погоды и ночных заморозках, которые продлятся в большинстве регионов до конца апреля.
Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.
Погода в Украине
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что 23 апреля в Украину придут атмосферные фронты, из-за чего погода ухудшится.
«Придвинут днем дожди, от небольших до умеренных, разве что в западных областях вероятность осадков незначительная. Характерная особенность завтрашнего дня — сильный северо-западный ветер, до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду», — предупреждает Диденко.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +8 до +11 градусов тепла, на западе и юге Украины следует ожидать от +10 до +14 градусов выше нуля.
В то же время синоптик отметила, что холодная погода в Украине еще продлится до мая, поэтому теплые вещи далеко прятать не следует.
В свою очередь синоптик Игорь Кибальчич сообщает, что в третьей декаде апреля украинцам следует быть готовыми к осадкам. По его словам, наиболее неустойчивая погода ожидается 23 — 24 апреля, которая будет обусловлена действием активного северного циклона и его атмосферных фронтов.
По словам Игоря Кибальчича, в ближайшее время погода будет переменчивой: ожидаются небольшие, а местами и умеренные дожди. Ситуацию будет осложнять порывистый северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 м/с.
В дальнейшем погода несколько стабилизируется, однако тепла ждать не стоит — гребень скандинавского антициклона принесет с собой заметную прохладу. Новая волна осадков накроет страну уже в последние дни апреля, причем основной удар дождей на этот раз придется на регионы Левобережья.
По данным Украинского гидрометцентра, в Украине 23 апреля погоду будут предопределять атмосферные фронты циклона, который будет быстро перемещаться с севера Европы в южном направлении.
«Таким образом завтра будет дождливо с умеренной интенсивностью почти по всей стране, только на западе ожидаем небольшой дождь. Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 7-12 м/с ночью в западных и северных областях, днем уже по всей Украине будет усиливаться до 15-20 м/с», — сообщают метеорологи.
Как отмечают синоптики, днем воздух прогреется лишь до +11 градусов тепла. На северо-востоке ситуация будет несколько сложнее: из-за поступления холодных воздушных масс с севера термометры покажут не более +4…+9 градусов тепла.
Наиболее комфортные погодные условия ожидаются на юге и крайнем западе Украины, где отметки термометров поднимутся до +12…+17 градусов выше нуля.
Синоптики предупреждают о заморозках и шквальном ветре
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине. В частности, 23 апреля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Во многих областях объявлен желтый уровень опасности.
Ночью 24 апреля в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидается сильное похолодание в воздухе — до -3 градусов мороза. В некоторых регионах объявлен второй уровень опасности, оранжевый уровень. На остальной территории ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5.
Ночью 25 апреля в северных и восточных регионах (Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская области) сохранятся заморозки в воздухе до -3 градусов. В большинстве других областей, за исключением запада, ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5.
Погода в Киеве
Синоптики предупреждают о резком изменении погоды в Киеве и области 23 апреля. День будет облачным с прояснениями: если ночь пройдет без осадков, то уже днем вероятно пройдут дожди.
Ситуацию осложнит западный ветер с порывами до 15-20 м/с, что соответствует желтому уровню опасности. Такие порывы могут вызвать сбои в работе коммунальных служб, энергетиков, строителей и затруднить движение транспорта.
Днем на Киевщине термометры покажут от +6 до +11 градусов тепла, а непосредственно в столице воздух прогреется лишь до +9 градусов выше нуля. Ночью по области ожидается от +1 до +6 градусов выше нуля, в Киеве — около +6 градусов тепла.
На Киевщине ночью 24 апреля синоптики прогнозируют сильные заморозки в воздухе до -3 градусов мороза (оранжевый уровень опасности). В Киеве приморозит преимущественно на поверхности почвы — до -2 градусов мороза (желтый уровень опасности). Метеорологи отмечают, что такие погодные условия представляют серьезную угрозу для раннецветущих плодовых деревьев.
Погода во Львове
На Львовщине 23 апреля погоду будет определять тыловая часть циклона над Восточно-Европейской равниной, сообщают в областном гидрометцентре.
В течение дня существенных осадков не ожидается, лишь во второй половине дня в отдельных районах области возможен небольшой дождь. При этом видимость на дорогах будет оставаться хорошей, а атмосферное давление после ночного падения начнет расти.
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях, из-за чего в области объявлен первый уровень опасности, желтый. В частности, утром и днем ожидаются порывы северо-западного ветра со скоростью 15-20 м/с.
Ночь также будет холодной: по области термометры будут показывать от +1 до +6 градусов тепла, однако на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки до -2.
Во Львове ночная температура будет колебаться в пределах от +3 до +5 градусов тепла, но на поверхности почвы синоптики также прогнозируют заморозки до -2 градусов ниже нуля.
Днем ситуация несколько улучшится: воздух в пределах области прогреется до +16 градусов тепла, а непосредственно во Львове ожидается от +13 до +15 градусов тепла.
Погода в Одессе
В Одесской области 23 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду. Ночью существенных осадков не предвидится, однако днем местами пройдут небольшие дожди.
Температура воздуха ночью по области будет колебаться в пределах от +1 до +6 градусов тепла, местами в воздухе и на поверхности почвы будут заморозки до -2 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до +13… +18 градусов тепла.
В Одессе ночью столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов тепла, днем от +14 до +16 градусов выше нуля.
В то же время синоптики предупреждаюто сильном ветре в Одесской области — днем 23 апреля ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-17 м/с.
Погода в Харькове
По прогнозу синоптиков, 23 апреля на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Если ночная пора пройдет без осадков, то уже днем область накроют дожди, а в отдельных районах возможны грозы.
Ситуацию осложнит сильный северо-западный ветер, скорость которого утром и днем будет достигать 15-20 м/с. В области объявлен первый уровень опасности, желтый.
Во вторник, 23 апреля, ночью по области ожидается от +1 до +6 градусов тепла, при этом на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки до -3 градусов.
В Харькове ночная температура составит от +1 до +3 градусов тепла, а на поверхности почвы будут заморозки до -2. Днем воздух прогреется до +12 градусов тепла по области и до +11 градусов тепла в самом городе.
Наиболее существенное похолодание придется на 24 и 25 апреля. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности, поскольку в ночные часы по всей территории Харьковщины прогнозируются сильные заморозки в воздухе до -5 градусов ниже нуля.
Погода в Черкассах
Начиная с 23 апреля, погодные условия в Черкасской области будут определять небольшие циклоны, движущиеся по «ныряющей» траектории со стороны Баренцева моря в направлении Волги, сообщают в областном гидрометцентре.
Такая синоптическая ситуация принесет облачную, ветреную погоду и периодические осадки. Хотя днем рассчитывать на существенное потепление не стоит, плотные облака по крайней мере устранят риск ночных заморозков.
Влияние атмосферного фронта ощутится уже ближайшей ночью: усилится ветер, а небо затянет облаками, которые днем сменятся дождями разной интенсивности. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +1 до +6 градусов ночью и от +8 до +13 градусов тепла днем.
Погода в Днепре
На Днепропетровщине 23 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью синоптики осадков не прогнозируют, однако днем в регионе пройдут дожди.
Ситуацию осложнит сильный юго-западный ветер: его порывы до 15-20 м/с начнутся ночью лишь местами, но днем распространятся на всю территорию региона, включая областной центр. В связи с этим, в области объявлен первый уровень опасности, желтый.
В ночные и утренние часы по области ожидается от 0 до +5 градусов тепла, однако на поверхности почвы и местами в воздухе вероятны заморозки до -2 мороза. В Днепре ночью термометры покажут от +1 до +3 градусов тепла.
Днем по области температура воздуха будет колебаться в пределах от +8 до +13 градусов тепла, тогда как непосредственно в Днепре воздух прогреется до +13 градусов тепла.
