Двойня за $4 тысячи: "многодетный" киевлянин придумал хитрую схему, как сбежать за границу

Мужчина утверждал, что 16 сентября у него родилась в Молдове двойня и даже показал молдавское свидетельство о рождении.

На Закарпатье пограничники разоблачили 45-летнего мужчину, который делал вид многодетного отца, чтобы бежать за границу.

Об этом передает Западное региональное управление ГПСУ.

Чтобы уехать в Румынию, мужчина показал свидетельства о рождении троих детей. Согласно документам, у него 16 сентября родилась в Молдове двойня.

Молдавское свидетельство о рождении / Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Однако пограничники выяснили, что молдавские свидетельства о рождении являются фальшивками. Уклонист признался, что приобрел их за $4000.

Еще один уклонист, 45-летний киевлянин пытался незаконно уехать в Венгрию, приобретя себе справку о болезни позвоночника. В ходе проверки справки ВЛК и временного удостоверения военнообязанного пограничники выявили признаки подделки документов.

"Пограничники направили сообщение в Нацполицию об обнаружении в действиях украинцев признаков преступления, предусмотренного ст.358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", — говорится в сообщении.

Напомним, на Закарпатье подростки попытались подзаработать на уклонистах и пообещали переправить их в Венгрию за 3 тысячи долларов США.

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