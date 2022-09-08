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Двух боевиков "ЛНР" взяли в плен в Харьковской области: фото

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Двух боевиков "ЛНР" взяли в плен в Харьковской области: фото

Фото: Национальная гвардия Украины

Боевики пытались уехать из района ведения боевых, но спецназовцы НГУ разрушили их планы.

В Харьковской области спецназовцы Нацгвардии взяли в плен двух боевиков террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины в Twitter.

Боевики были задержаны, когда они пытались выехать из района ведения боевых действий возле одного из населенных пунктов в Харьковской области.

"Пополнили обменный фонд, вместе с тем дали шанс некоторым "освободителям" вернуться домой не в пакете", – говорится в нем.

Напомним, ВСУ взяли в плен 20-летних российских военных в Харьковской области.

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