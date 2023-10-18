Двух крымчан оштрафовали за публичное прослушивание украинской музыки: о какой песне идет речь

Россияне в Крыму продолжают терроризировать людей за приверженность Украине.

Двум крымчанам назначили штраф за то, что публично слушали украинскую песню. Это был трек "Добрый вечер, мы из Украины".

Об этом сообщает российское оппозиционное издание Meduza.

Что известно

Как отмечают журналисты, ленинский районный суд Крыма оштрафовал Ленура Халилова и Дмитрия Камышанцева. Они должны заплатить 40 тысяч рублей. Статья довольно традиционная – "дискредитация российской армии".

"Административное дело возбудили, потому что жители аннексированного Крыма публично прослушивали песню "Добрый вечер, мы из Украины". По мнению суда, так Халилов и Камышанцев "выражали несогласие с проведением СВО". Мужчины признали вину", – говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму приспешники страны-агрессора требуют наказания для женщины, слушавшей в автомобиле песню "Чернобаевка". В частности, Z-сторонники инициировали обращение в правоохранительные органы.

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