Двух мертвых парней нашли в съемной квартире в Полтаве: еще один попал в реанимацию

Двух мертвых парней нашли в съемной квартире в Полтаве: еще один попал в реанимацию

По предварительной информации, молодые люди приехали в Полтаву из разных районов на заработки.

В среду, 1 декабря, в одной из арендованных квартир на Рыболовном Переулке в Полтаве обнаружили тела двух парней 25 и 17 лет. О покойниках в полицию сообщила владелица дома, которая сдавала жилье молодым людям.

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Как рассказали в полиции, в квартире еще был один парень, его в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимацию.

"Сообщение от владелицы квартиры поступило в полицию 1 декабря около 17:00. Во время выезда на место происшествия следственно-оперативная группа установила личности умерших. Ими оказались 25-летний мужчина из Гадяччины и 17-летний юноша из Миргородщины. Во время осмотра тел умерли, визуальные признаки насильственной смерти не обнаружены", — проинформировали в полиции.

Личность третьего парня, которого в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимационное отделение больницы, устанавливают правоохранители.

По предварительной информации, молодые люди приехали в Полтаву из разных районов области на заработки. Квартира, которую они снимали, была закрыта изнутри.

Все обстоятельства и причины смерти парней выясняет следствие. По делу был назначен ряд экспертиз.

По факту следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 115 (преднамеренное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

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