Двух младенцев перепутали в больнице: семьи узнали об этом через полвека

Тайна выяснилась более чем через 50 лет.

В Великобритании в одной из больниц случайно перепутали двоих новорожденных. Произошло это еще в 1967 году, однако о досадной медицинской ошибке семьи узнали только через 55 лет – в этом помог домашний тест ДНК.

Об этом пишет BBC.

История началась еще в 2021 году, когда британец Тони решил от нечего делать тест ДНК, который получил в качестве подарка на Рождество.

После того как мужчина получил результаты, оказалось, что его происхождение из Ирландии, откуда родом его мать. Также на генеалогическом дереве был его двоюродный брат, ранее сдавал тест ДНК.

Однако тест называл его сестрой неизвестную для него женщину по имени Клер.

"Во время переписки мужчина выяснил, что Клэр родилась в том же медучреждении, что и Джессика, которую он всю жизнь считал своей сестрой. 55-летние женщины пришли на свет с разницей в несколько часов", — говорится в сообщении.

Тогда Тони предположил, что незадолго после рождения девочек перепутали в больнице.

Впоследствии Клэру удалось познакомиться со своей биологической матерью Джоан и родным братом.

Оказалось, что ее настоящие родственники проживали в деревне, мимо которой женщина каждое утро проезжала по дороге на работу.

Биологическая мать Джессики, давно расставшаяся с отцом женщины, умерла в начале 2024 года.

"Тони обратился в национальную медицинскую службу Великобритании и предоставил результаты домашних тестов ДНК. Там признали, что действительно была ошибка медицинских работников, из-за которой младенцев ошибочно отдали в чужие семьи. В службе назвали случай "уникальным и сложным", поэтому там до сих пор работают над определением суммы компенсации, которую выплатят семьям", — указано в сообщении.

Напомним, французские и саудовские археологи обнаружили укрепленный город бронзового века, расположенный в оазисе в пустыне.

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