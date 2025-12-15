"Двух мужиков у***ли, бабу изнасиловали, деньги забрали": россиянин о преступлениях оккупантов на Белгородщине

Перехват ГУР / © ГУР Минобороны

Житель Белгородской области РФ рассказал о преступлениях против гражданского населения, к которым прибегают российские военные. В частности, они провели новую серию на Белгородщине.

Об этом сообщает ГУР МО.

Россиянин рассказал о преступлениях армии РФ на Белгородщине

«Слышал, двое солдат в Таволжанке (Белгородская область, РФ) двоих мужиков у***ли, бабу изнасиловали, деньги забрали. Одного же арестовали, он скрылся», — рассказал он.

Правда, говорит, его потом поймали и перебили ноги.

По словам россиянина, трижды осужденный солдат-рецидивист служил в тылу.

«Он в Шебекино (Белгородская область, РФ — ред.), с**а, служил, трижды судим. На передок надо их, бл**ь, — жалуется московит.

Также он привел пример другого военного — «Хобота» — несудимого и пошедшего на войну, чтобы отомстить «за брата». Мол, он доброволец, а его сразу бросили на передовую. На другой день у горе-воины «выбило глаза».

Видимо, количество военных преступлений против собственного гражданского населения со стороны военнослужащих российской армии стремительно растет. В ГУР подчеркивают: за все будет справедливое возмездие.

Ранее оккупанты рассказали, как эвакуируют раненых из Покровского направления. Мол, руки и ноги следует отрезать, чтобы было легче нести. И «церемониться», подчеркивают россияне, не с кем не будут.

«Ты ему расскажи, как они мирных FPV в****ли, которые в нашу сторону пытались идти. Скажи, с ними тоже будет», — говорит военный РФ.

Детали разговора, который удалось перехватить ГУР МО, читайте в материале ТСН.ua.