Двух подростков поразило током на крыше поезда на Нежинском вокзале: последствия трагические

Трагедия в Нежине

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Вечером 5 июля на территории Нежинского железнодорожного вокзала произошла трагедия: током поразило двух молодых людей — 15-летнего парня и 19-летнюю девушку.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Оба находились на крыше одного из вагонов.

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Спасатели оперативно прибыли на место, сняли пострадавших с вагона и передали медикам. К сожалению, парень скончался еще до прибытия в больницу. Девушка находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. По предварительным данным, подростки самовольно поднялись на крышу вагона, где их поразило высоковольтное оборудование.

Напомним, в четверг, 3 июля, на поезде, двигавшемся между Гамбургом (Германия) и Веной (Австрия), вооруженный топором мужчина напал на четырех пассажиров, нанеся им легкие травмы.

По данным СМИ, нападающим оказался 20-летний сириец, державший в одной руке топор, а в другой — молоток Во время нападения один из пассажиров активировал экстренный тормоз, что привело к остановке поезда.

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Нападавший был задержан еще до прибытия полиции, но получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в больницу санитарной авиацией. Среди пострадавших пассажиров трое также сирийцы в возрасте 15, 24 и 51 лет. О гражданстве четвертого потерпевшего, 38-летнего мужчины, информация не разглашается.