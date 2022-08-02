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Двух вражеских агентов задержала Служба безопасности Украины в Сумской области

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Двух вражеских агентов задержала Служба безопасности Украины в Сумской области

Фото: Telekram-канал СБУ

Одного подозреваемого задержали на пляже, другого – "взяли" в собственной квартире.

Два гражданина Украины, жители Шосткинского района, еще в первые дни полномасштабного вторжения завербовал российский военный, говорится в ТСН.

С тех пор мужчины искали для своих кураторов слабые места в обороне региона, докладывали о дислокации ВСУ, количестве военных и вооружении.

Одного подозреваемого задержали на пляже. Он был в военной форме, хотя к армии никакого отношения не имеет.

Второго – "взяли" в собственной квартире. Во время обысков у задержанных нашли мобильные телефоны и банковские карты, на которые они получали плату.

По данным СБУ, переданные подорванными съемки военных объектов и геолокации враг планировал использовать для работы диверсионно-разведывательных групп. Теперь мужчинам, подозреваемым в государственной измене, грозит пожизненное заключение.

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