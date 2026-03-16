- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 372
- Время на прочтение
- 2 мин
Двух высокопоставленных чиновников СБУ поймали на взятке в более чем $600 тыс.: детали громкого дела
В Украине разоблачили масштабную коррупционную схему с участием руководства региональных управлений СБУ.
Правоохранители задержали двух сотрудников СБУ на вымогательстве и получении взятки. Чиновников спецслужбы разоблачили во время передачи денег, сейчас продолжаются следственные действия.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
В понедельник, 16 марта, правоохранители задержали заместителей руководителей управлений СБУ Киевской и Ровенской областей, а также их гражданского сообщника. Чиновников подозревают в попытке получить от предпринимателя более 600 тысяч долларов США.
За эти средства задержанные обещали «решить вопрос» в уголовном деле: изменить статью обвинения, вывести из-под удара настоящих виновников, подставив вместо них других лиц, а также гарантировать беспрепятственную добычу янтаря в регионе. Всех участников схемы задержали непосредственно в рамках действующего законодательства.
Вышеупомянутых должностных лиц и посредника задержали 16 марта во время получения взятки в размере 250 тысяч долларов США, как части от общей суммы неправомерной выгоды за фальсификацию уголовного производства и 22,1 тысячи долларов США за содействие в добыче янтаря.
Сейчас проводятся неотложные обыски в служебных кабинетах ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области, УСБУ в Ривненской области, а также по местам жительства фигурантов.
Сейчас расследование продолжается. Правоохранители готовят задержанным официальные подозрения по статье о получении взятки в крупном размере. Вскоре суд определит для них меры пресечения.
Напомним, президент Владимир Зеленский уволил главу управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко после того, как чиновника задержали на получении взятки. Коррупционное дело, фигурантом которого является Компаниченко, касается хищения денег на строительстве укрытий для военных самолетов.