Двухлетнего мальчика в Кировоградской области нашли в 4 километрах от дома: фото

Мальчика, пропавшего со двора у собственного дома, искали почти сутки. К его поискам было привлечено более 350 человек.

Утром в пятницу, 17 марта, полицейские Кировоградской области обнаружили двухлетнего мальчика, об исчезновении которого накануне заявила его мать.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Кировоградской области.

Мать рассказала, что малыш в первой половине дня пропал со двора возле дома.

К непрерывным поисковым мероприятиям присоединились полицейские, спасатели ГСЧС и местные жители — всего более 350 человек.

“Была обследована территория площадью более 800 га, в том числе территория населенного пункта, прилегающая к селу местность – берега реки и лесной массив, овраги и поля. На одном из них полицейские обнаружили пропавшего мальчика”, — говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали врачей, поскольку у ребенка были признаки переохлаждения организма. Пока медики были в пути, правоохранители согревали малыша, завернув в полицейский бушлат.

В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей, которые оказывают мальчику необходимую помощь.

Напомним, ранее на железнодорожном вокзале города Подольск, что в Одесской области, нашли пропавшую без вести 14-летнюю девушку. Об исчезновении ребенка сообщил его дядя.

Читайте также: