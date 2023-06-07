Двухлетнего ребенка, которого искали в лесу на Харьковщине, выписали из больницы (фото)

С девочкой все хорошо, она была под наблюдением врачей.

Виолетту Мужичук, которая провела несколько суток сама в лесу, выписали из больницы. Двухлетняя девочка пообещала больше не ходить в лес.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

После того, как девочку искали в течение четырех суток и нашли в лесу, ее сразу отправили в медицинское учреждение.

“Сегодня медики разрешили маме забрать Виолетту домой. С малышами все хорошо, она снова улыбается. Мама девочки позвонила полицейским, которые все те страшные дни находились рядом и организовывали поиски ребенка. Заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Давыденко и начальник управления уголовного розыска Роман Иващенко и сегодня не могут спокойно вспоминать время, когда круглосуточно искали двухлетнего ребенка. Так что сообщение мамы о том, что Виолетта сегодня уедет домой, не осталось без внимания”, — рассказали в полиции области.

Ребенок четыре дня провел в лесу сам / Фото: Facebook/Полиция Харьковщины

Там также добавили, что с девочкой все хорошо, врачи оказали всю необходимую помощь. Виолетта снова улыбается и даже согласилась на фото. Полицейские до сих пор считают чудом спасения ребенка и в очередной раз благодарят всех, кто участвовал в поиске девочки.

Напомним, что советник Офиса президента Михаил Подоляк обратился к иностранным журналистам, фиксирующим детей в РФ.

Читайте также: