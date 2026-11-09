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Двухлетний ребенок попал в реанимацию после удара по Харькову: что известно об атаке РФ
В Харькове в результате удара вражеского дрона ранен двухлетний мальчик. Ребенок в реанимации.
В Киевском районе Харькова из-за удара российского беспилотника днем 9 ноября получил ранение двухлетний ребенок.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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По его словам, медики делают все возможное для спасения ребенка.
«Двухлетний мальчик получил ранения. Сейчас он находится в реанимации. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — отметил Синегубов.
Впоследствии он сообщил, что в Киевском районе Харькова возросло количество раненых в результате вражеского удара — известно о трех пострадавших. За медицинской помощью дополнительно обратились две женщины.
«В результате удара дрона повреждены 5 автомобилей и остекление магазина. Профильные специалисты устраняют последствия», — добавил Синегубов.
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Напомним, в Киеве 9 ноября прогремели взрывы во время объявленной тревоги желтого уровня из-за атаки российских беспилотников. Впоследствии стало известно о последствиях в Соломенском, Святошинском, Деснянском и Шевченковском районах Киева.
Также российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки на севере региона фиксируются перебои с электроснабжением.