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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Двухлетний ребенок попал в реанимацию после удара по Харькову: что известно об атаке РФ

В Харькове в результате удара вражеского дрона ранен двухлетний мальчик. Ребенок в реанимации.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Больница

Больница / © pixabay.com

В Киевском районе Харькова из-за удара российского беспилотника днем 9 ноября получил ранение двухлетний ребенок.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака РФ на Харьков 9 ноября — что известно

По его словам, медики делают все возможное для спасения ребенка.

«Двухлетний мальчик получил ранения. Сейчас он находится в реанимации. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — отметил Синегубов.

Впоследствии он сообщил, что в Киевском районе Харькова возросло количество раненых в результате вражеского удара — известно о трех пострадавших. За медицинской помощью дополнительно обратились две женщины.

«В результате удара дрона повреждены 5 автомобилей и остекление магазина. Профильные специалисты устраняют последствия», — добавил Синегубов.

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Напомним, в Киеве 9 ноября прогремели взрывы во время объявленной тревоги желтого уровня из-за атаки российских беспилотников. Впоследствии стало известно о последствиях в Соломенском, Святошинском, Деснянском и Шевченковском районах Киева.

Также российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки на севере региона фиксируются перебои с электроснабжением.

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