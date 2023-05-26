Двухлетнюю Виолетту Мужечук ищут уже третьи сутки: новости, как помочь

Чтобы присоединиться к поискам пропавшей Виолетты, звоните по телефону 0681100911 или 0983888649.

Двухлетнюю Виолетту Мужечук ищут на Харьковщине уже третьи сутки и по состоянию на 26 мая поиски не дали никаких результатов.

Об этом ТСН.ua сообщили активисты ОО "Поисковый отряд "Ангел".

К поискам Виолетты Мужечук привлечены водолазы, кинологи "Антарес" и большое количество волонтеров. По состоянию на третьи сутки поиски двухлетней девочки безрезультатны. Ребенка продолжают искать.

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"На месте работает полиция, криминалисты, ГСЧС и волонтеры! Планируется участие еще нескольких дронов! Также планируем изменить саму концепцию проведения поиска!" – сообщили активисты.

Они также отметили – достоверно известно, что трехлетний ребенок может уйти на расстояние 6 км. Ландшафт поисковых работ очень сложен – это болота, леса, водоемы, густой кустарник, заброшенные дома.

Зона поиска ежедневно расширяется. Чтобы присоединиться к поискам пропавшей Виолетты, звоните по телефону 0681100911 или 0983888649.

Поисками на местности также занимаются волонтеры из "Роза на руке", "Ангел", "Щит", "Милена".

Двухлетнюю Виолетту Мужечук ищут на Харьковщине уже третьи сутки

Исчезла Виолетта Мужечук – что известно, приметы

Двухлетняя Виолетта Мужечук из села Скрипаи на Харьковщине исчезла вечером 23 мая. Она отправилась на прогулку вместе с братом-близнецом. Тот вернулся, а она – нет.

Приметы Виолетты: рост 90-110 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, голубые глаза. Была одета в красную кофту и белые брюки. Особых примет нет, боится автомобилей.

Уже в течение суток ищут 2-летнюю Виолетту Мужечук в Харьковской области Фото: Национальной полиции Украины

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