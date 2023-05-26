Двухлетнюю Виолетту Мужечук ищут уже третьи сутки: новости, как помочь

Чтобы присоединиться к поискам пропавшей Виолетты, звоните по телефону 0681100911 или 0983888649.
Двухлетнюю Виолетту Мужечук ищут на Харьковщине уже третьи сутки и по состоянию на 26 мая поиски не дали никаких результатов.
Об этом ТСН.ua сообщили активисты ОО "Поисковый отряд "Ангел".
К поискам Виолетты Мужечук привлечены водолазы, кинологи "Антарес" и большое количество волонтеров. По состоянию на третьи сутки поиски двухлетней девочки безрезультатны. Ребенка продолжают искать.
"На месте работает полиция, криминалисты, ГСЧС и волонтеры! Планируется участие еще нескольких дронов! Также планируем изменить саму концепцию проведения поиска!" – сообщили активисты.
Они также отметили – достоверно известно, что трехлетний ребенок может уйти на расстояние 6 км. Ландшафт поисковых работ очень сложен – это болота, леса, водоемы, густой кустарник, заброшенные дома.
Зона поиска ежедневно расширяется. Чтобы присоединиться к поискам пропавшей Виолетты, звоните по телефону 0681100911 или 0983888649.
Поисками на местности также занимаются волонтеры из "Роза на руке", "Ангел", "Щит", "Милена".
Исчезла Виолетта Мужечук – что известно, приметы
Двухлетняя Виолетта Мужечук из села Скрипаи на Харьковщине исчезла вечером 23 мая. Она отправилась на прогулку вместе с братом-близнецом. Тот вернулся, а она – нет.
Приметы Виолетты: рост 90-110 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, голубые глаза. Была одета в красную кофту и белые брюки. Особых примет нет, боится автомобилей.
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