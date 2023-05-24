Двухлетнюю Виолетту Мужечук, пропавшую со двора дома, ищут уже сутки: фото, приметы девочки

Уже почти сутки более 300 полицейских, 70 волонтеров и 50 работников ГСЧС ищут ребенка.
Уже сутки правоохранители и волонтеры тщательно ищут пропавшую двухлетнюю девочку Виолетту Мужечук.
Об этом идет речь в вечернем сообщении Национальной полиции Украины.
"Всю ночь полицейские проверяли здания, подворья, заброшенные дома, колодцы и другие места", — подчеркнул начальник ювенальной превенции Чугуевского райуправления полиции Александр Чигринов.
Как рассказала Татьяна Лысак, староста округа, к которому принадлежит деревня Скрипаи Слободского поселкового совета, семья многодетная. Отец семьи защищает страну от российских захватчиков, а мама ухаживает за детьми дома.
"23 мая девочка гуляла во дворе со своим братом-близнецом. Мама заметила, что мальчик прибежал в дом, а девочки нет. Об этом они сразу сообщили в полицию, вызвали ГСЧС. Сразу начались поиски", — отметила Татьяна Лысак.
Правоохранители прочесали весь лес недалеко от дома пропавшего ребенка, местность, водоем. К поиску подключены волонтеры поисково-спасательных отрядов Милена и Щит.
Внимание! Если вы владеете любой информацией о Виолетте Мужечук, просим сообщить ВП № 2 Чугуевского РУП ГУНП, по телефонам 102, +380503055233 или другим удобным способом.
Напомним, накануне в Киеве ребенок застрял в металлическом контейнере для сбора гуманитарных вещей.
А в киевском метро полиция задержала мужчину с ребенком. Мужчина вел себя вызывающе и агрессивно, угрожал ударить правоохранителя и на замечания не реагировал.
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