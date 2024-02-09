Двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Украину: фото

В пятницу, 9 февраля, в Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США, которую возглавляет глава комитета по разведке, республиканец Майкл "Майк" Тернер.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в своем аккаунте в Х (бывший Twitter).

В состав делегации, которая совершает визит в Украину, входят также конгрессмены-республиканцы Френч Хилл, Зак Нанн и демократы Джейсон Кроу и Эбигейл Спанбергер.

Посол не уточнила, какие встречи запланированы у представителей Конгресса, в котором демократы и республиканцы до сих пор не могут прийти к согласию относительно законопроекта о помощи Украине для защиты от российской агрессии.

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Накануне, 8 февраля, Сенат США поддержал процедурное голосование за законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню в $95,3 миллиарда без соглашения о миграционной реформе и безопасности границы. Однако это еще не окончательное решение. Впереди голосование за сам документ в Сенате и голосование Палаты представителей, где республиканцы, среди которых много "трампистов" имеют большинство.

Напомним, 16 ноября 2023 года президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощь Украине. Президент Байден пригласил у Конгресса США $61 млрд на помощь Украине, но Конгресс США ушел на каникулы, не приняв помощь Украине.

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