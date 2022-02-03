Двум бывшим судьям в Киеве оглашен приговор: их взяли под стражу в зале суда

Двум бывшим судьям в Киеве оглашен приговор: их взяли под стражу в зале суда

Служители Фемиды были разоблачены на получении 8 тысяч долларов взятки за положительное решение гражданского иска.

В четверг, 3 февраля, Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор двум бывшим судьям Голосеевского районного суда города Киева. Они были разоблачены в получении 8 тысяч долларов США неправомерной выгоды за положительное решение гражданского дела.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Один из служителей Фемиды признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 3 ст. 368 УК Украины. Суд назначил ему как наказание лишение свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с конфискацией всего имущества. Также он лишен права занимать должность судьи в течение трех лет.

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Другой судья, который на время совершения преступления был адвокатом, признан виновным по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Осужденные имеют право обжаловать приговор. До времени вступления приговора в законную силу оба бывших служителя Фемиды заключены под стражу.

В ОО "Центр противодействия коррупции" уточнили, что приговор был оглашен по делу бывших судей Голосеевского суда Киева Андрея Новака и Александра Билыка.

Еще в 2016 году судья Новак приступил к рассмотрению дела по иску к частной страховой компании, в котором заявитель требовал возобновить его на работе и выплатить компенсацию в размере 1,5 млн грн. Интересы истца представлял бывший судья этого же суда, адвокат Билык, выступивший посредником при передаче взятки.

Кроме получения неправомерной выгоды, Новак был признан виновным во владении огнестрельным оружием без законно полученного разрешения, а Билык – в пособничестве и подстрекательстве к совершению уголовного правонарушения.

Напомним, ранее вор ночью пробрался в помещение Западного апелляционного хозяйственного суда в городе Львове и совершил кражу из сейфа в кабинете одного из судей.

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