Двум чиновникам Черновицкого городского совета объявили о подозрение: в чем их обвиняют

Двум чиновникам Черновицкого городского совета объявили о подозрение: в чем их обвиняют

Если вину работников мэрии докажут, то им грозит до 3 лет лишения свободы и штраф.

Двум работникам департамента урбанистики Черновицкого городского совета сообщили о подозрении в копировании служебной информации. За содеянное им грозит тюремное заключение и штраф.

Также читайте Изготавливали и хранили: в Черновцах обнаружили цех с оружием и наркотиками

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

По версии следствия, работники скопировали электронные документы с ограниченным доступом и в течение нескольких лет хранили их на сервере. Документы были доступны для людей, которые не имели права просматривать служебную информацию.

"Эти документы имеют гриф "Для служебного пользования". Они должны храниться в соответствии с нормативными документами, поскольку содержат информацию об объектах критической инфраструктуры города. А такие данные могут представлять интерес для спецслужб иностранных государств и использоваться для проведения диверсионных и террористических актов", — объяснили в СБУ.

СБУ

Сейчас руководителю одного из подразделений департамента сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 362, а ведущему специалисту — по ч.1 ст.361-2 Уголовного кодекса Украины.

Руководителю грозит лишение свободы на срок до трех лет, а работнику отдела — штраф от 8 до 17 тысяч гривен или заключение на срок до двух лет.

Напомним, ранее в Виннице разоблачили чиновников, которые решили обогатиться на закупках противогололедной соли.

Новости Украины: в Кропивницком на взятке в 20 тысяч долларов задержали руководителя учебного заведения

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку