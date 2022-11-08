Двум директорам учебных заведений и преподавательнице из Донбсса объявили о подозрении в коллаборационизме

Коллаборанты уже выдавали фейковые дипломы о завершении обучения в оккупированной школе.

Троим педагогам из Донецкой области заочно объявили подозрения в коллаборационной деятельности. Их подозревают в сотрудничестве с оккупантами.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

По данным следствия, в апреле-июле 2022 года трое педагогов из Донбасса дали добровольное согласие на сотрудничество с оккупационными властями РФ и заняли псевдодолжности в так называемых учебных заведениях на оккупированных территориях.

Бывший директор школы в поселке Никольское стал "руководителем Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа им. Героя Советского Союза Могильного" псевдоадминистрации Новоазовского района.

Перешла на сторону оккупантов и заведующая кафедрой "Приазовского государственного технического университета". Она "возглавила" кафедру "Строительство, архитектура и дизайн" и стала помощницей так называемого "ректора" этого заведения.

С оккупантами начал сотрудничать и бывшая директорка гимназии в Мариуполе. Женщина при оккупантах стала "директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №65 города Мариуполь".

Фото: Прокуратура Донецкой области

"Используя предоставленные врагом "полномочия", педагоги внедряют стандарты образования государства-агрессора, строящиеся на возвеличении "русского мира" и навязывании ненависти к Украине, ее духовным, этическим и историческим ценностям. В частности, первый подозреваемый подписал и выдал выпускнику фейковый документ о завершении обучения в оккупированной школе. Двое других распространили в сети Интернет информацию о начале нового учебного года в возглавляемых заведениях и обещали после его завершения выдать соискателям образования такие же фейковые дипломы и аттестаты", — рассказали в прокуратуре.

Троим педагогам заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, им грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

Напомним, журналистка из Мариуполя после оккупации города решила перейти на сторону россиян – ей объявили о подозрении в коллаборационизме.

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