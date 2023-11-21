"Дядя, а ты еще приедешь?": полицейский рассказал, как пережил блокаду Мариуполя, плен и вернулся на службу

Украине удалось вернуть Александра Корецкого во время обмена в ноябре 2022 вместе с военными.

Подполковник полиции Александр Корецкий, в начале великой войны в Украине служивший в Мариуполе, попал оттуда в плен, и почти 8 месяцев был арестован, снова вернулся на службу.

Историю полицейского дает Нацполиция Украины.

С начала войны – Мариуполь

С 24 февраля 2022 года Александр Корецкий работал в Мариуполе. В группе реагирования он сражался с мародерами. Также помогал вывозу раненых из-под обстрелов, развозил людям продукты.

Как вспоминает Александр, к нему подошли 7-летний мальчик и 5-летняя девочка, которых эвакуировали с Левого берега. Он угостил детей и немного поговорил. Но их глаз не забыл до сих пор.

"Однажды ко мне подошел маленький мальчик лет, может, 6-7. Глаза, как у старца. И девочка, еще меньше, лет пяти, его сестра. (...) У меня была в куртке витаминная пастила, и я ее отдал. Ну, нечего было им дать, только это", – вспоминает подполковник.

Он встретился с семьей этих детей, а когда уже уходил, мальчик догнал его, взял за рукав.

"Дядя, а ты еще приедешь?", – спросил малыш.

Александр рассказывает, что всегда считал себя крепким человеком, но когда сел в машину, были слезы на глазах.

"Это неправильно, когда дети видят, когда дети от этого погибают. Война – это неправильно", – говорит мужчина.

Александр Корецкий Фото: Нацполиция Украины

Роддом

В Мариуполе полицейский тоже стал спасателем. Он выносил женщин из роддома, на который Россия сбросила бомбу. Прибыл в больницу через три минуты после нанесенного россиянами авиаудара.

"Искал там погибших, раненых. Дети были, маленькие, только что родившиеся, а их уже вынесли на улицу, на мороз. Женщины были беременны, ранены. Все были очень напуганы. Мне периодически это снится", — вспоминает полицейский.

Александр Корецкий рассказывает, что в Мариуполе не было воздушных тревог, почти весь город превратился в руины.

"Каждые полчаса — час самолет заходил", — рассказывает подполковник.

Александр Корецкий Фото: Нацполиция Украины

Плен

16 марта Александр Корецкий предпринял попытку выйти из окружения. Тогда же он попал в плен. Это произошло на въезде в Бердянск. Там стояли уже не россияне, а так называемые военнослужащие ДНР, которые начали очень тщательно проверять всех мужчин.

"Ради были, что поймали подполковника", — вспоминает он.

По словам полицейского, каждый день утром и вечером пленных выводили из камер.

"Все, наверное, слышали, как они обращаются с пожизненно заключенными. Ребра, которые мне сломали, срастались плохо, неправильно и давили на сердце. Это уже до конца жизни", – говорит мужчина.

На допросах представители следственного комитета РФ спрашивали полицейского, знаете ли он о военных преступлениях. Тот рассказал об искалеченных русским ударом роженицах в Мариуполе, но россияне не хотели слышать правду.

Обмен

Украине удалось вернуть Александра Корецкого в обмене в ноябре 2022 года. Уже год он снова несет службу дома, в Донецкой области, где начинал свой путь молодым лейтенантом.

Сейчас подполковник является заместителем начальника отдела управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области и занимается безопасностью полицейских на блокпостах.

Напомним, ТСН.ua рассказывал о бойце мариупольского гарнизона, который был в плену у россиян. Полномасштабное вторжение он встретил артиллеристом, затем перешел в пехоту, был ранен. Вместе с другими защитниками города находился в бункерах "Азовстали".

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