Дым было видно из разных уголков города: в Харькове горел Свято-Благовещенский собор (видео)

Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно.
В Харькове утром 11 января на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора произошел пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, происшествие случилось на Благовещенской площади. Там на территории храма произошел серьезный пожар. Предварительно, горело подсобное помещение. Дым от огня было видно из разных уголков города.
"На территории Свято-Благовещенского кафедрального собора в одноэтажном хозяйственном здании возник пожар. В 09:32 пожар локализован на площади 60 метров квадратных. В 09:43 — ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.
Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.
Напомним, что возле Львова в частном доме сгорел заживо мужчина.
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