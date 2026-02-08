Дым над подъемником в "Буковеле": что произошло на известном курорте

Задымление на Буковеле / © скриншот с видео

В субботу, 7 февраля, после масштабной российской атаки на энергообъекты Украины без электроснабжения остался популярный карпатский горнолыжный курорт «Буковель» в Ивано-Франковской области. Проблемы с электропитанием якобы привели к пожару на одном из подъемников

В Сети появилось видео, на котором видно дым над кресельным подъемником, который, несмотря на это, продолжал работать.

Также очевидцы сообщают, что над «Буковелем» был слышен звук кружения вражеского ударного дрона, днем 7 февраля здесь не работали некоторые подъемники, а вечером огромный горнолыжный курорт, несмотря на собственную генерацию электроэнергии и закупку ее за рубежом, погрузился во тьму.

Информацию о пожаре на «Буковеле» опровергли в управлении ГСЧС Ивано-Франковской области в комментарии «24 каналу».

Как сообщили спасатели, 7 февраля в 15:40 им сообщили о возможном возгорании, однако вскоре выяснилось, что в результате функционирования электрогенератора, который обеспечивал работу подъемника, произошло обычное задымление.

Напомним, ночью и утром в субботу, 7 февраля, армия Российской Федерации нанесла массированный удар по Ивано-Франковской области. Целью стал важный энергетический объект — Бурштынская ТЭС.