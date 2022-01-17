Дым распространился на сотни метров: на Днепропетровщине полностью сгорел дачный дом (фото)

Пламя через некоторое время перешло на крышу здания.
На Днепропетровщине, где недавно сгорел ресторанный комплекс, произошел пожар на территории дачного кооператива "Трубник". Там полностью сгорел частный дом.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Происшествие случилось на улице Изумрудной в поселке Песчанка Новомосковского района. Там горел одноэтажный дачный дом. Дым от огня было видно в сотне метров от места возгорания.
Впоследствии спасатели установили, что огонь охватил внутреннее помещение одноэтажного дома. Пламя спустя некоторое время перешло на крышу здания.
“Огнем повреждены вещи домашнего обихода, перекрытие и крыша дома. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. В результате происшествия погибших и пострадавших нет”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.
Напомним, что в Днепропетровской области на рабочего упала стрела крана с бетонной плитой.
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