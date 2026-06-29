Дым в городе: врач посоветовал, что делать во время ухудшения качества воздуха

Загрязненный воздух

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Если в городе ощущается дым или запах гари, в первую очередь следует закрыть окна. В то же время пребывание в полностью герметичном помещении также нежелательно.

Об этом в эфире «Киев24» рассказал врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Андрей Косинов.

По словам эксперта, мелкие частицы дыма могут проникать в дыхательные пути и обострять хронические заболевания. Он рекомендует поставить дома увлажнитель или воздухоочиститель, а также кондиционер в режиме рециркуляции.

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В случае необходимости выхода на улицу специалист советует избегать быстрого движения, чтобы снизить вдыхание загрязненного воздуха.

«Если вы чувствуете вонь, не находитесь там долго. Поезжайте в другое место и подышите свежим воздухом, если будет такая возможность», — заключил врач.

Ранее говорилось, что в Киеве и Вышгороде фиксируют сильное задымление и резкое ухудшение качества воздуха. Жители сообщают о смоге и ощутимом запахе гари, местами усложнена видимость. Индекс загрязнения воздуха — 54 (норма составляет 50). Вероятно, ситуация может быть связана с пожарами в экосистемах или другими очагами возгорания после российских обстрелов. Специалисты советуют ограничить пребывание на улице и закрывать окна.

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