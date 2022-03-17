Дымер, Козаровичи, Демидов: местный житель рассказал, что там происходит

Из некоторых населенных пунктов сбежали местные власти и какой-либо контакт с ними утрачен.

Ирпень, Гостомель, Буча, Ворзель, Бородянка. Все следили за происходящим в этих городах. Оттуда пытаются эвакуировать людей, чтобы спасти их от снарядов и оккупантов, расстреливающих гражданских. Российские войска пытаются подойти к Киеву, однако им это не удается. Поэтому вражеские солдаты отыгрываются и терроризируют мирное население.

Однако сейчас известно не обо всех горячих точках вблизи столицы. Ведь из некоторых населенных пунктов сбежали местные власти и какой-либо контакт с ними потерян.

Житель одного из поселков, расположенных недалеко от Киева (в настоящее время он уже эвакуировался), рассказал изданию "Наш Киев", что там происходит. И о ближайших населенных пунктах тоже.

Дымер

Первые 17 дней оккупации я провел там. На второй день вторжения через него уже курсировали колонны российской техники. С тех пор не было света, что означало отсутствие воды и связи. А для жильцов многоквартирных домов – это еще и минус отопление. На третий-четвертый день начало процветать мародерство – обнесли почти все магазины и аптеки. Потом стало ясно, что оккупанты засели в Демидове, Гавриловке, Козаровичах и Катюжанке. В то же время я пошел волонтерить в больницу, потому что там было много раненых. Большая часть из них приехала из Козаровичей. Врачей и медсестер тогда критически не хватало, многие отказались выходить на работу. Но это не самое страшное, своими усилиями мы нашли даже хирурга. Однако оснащение и обеспечение не позволяли помогать всем или оказывать помощь, в которой люди нуждались. За все время в больницу прибыло около 20 раненых. Одна из них умерла. К настоящему моменту Дымер оккупирован российскими войсками, которым дали приказ перейти на самообеспечение. В ночь с 12 на 13 марта солдаты въезжали на бронированных автомобилях прямо в магазины, выламывали двери, грабили.

Мэр Дымера благополучно скрылся. Позже вернулся, привез несколько ящиков с лекарством и снова пропал. И это беда. Если бы был мэр, то хотя бы мародерства не было.

Козаровичи

Наверное, самая тяжелая ситуация там, по крайней мере из того, что я знаю. Оттуда к нам приехало больше всего раненых. В Козаровичах россияне действительно засели: разместили свою артиллерию, танки, другую технику между домами и ведут оттуда обстрелы. Со временем им перестало хватать пищи, и они стали ходить по домам, резать коз. Также у местных забирали мобильные телефоны и ключи от автомобилей. А в какой-то момент, чтобы перестраховаться, начали резать проводку в автомобилях. Все для того, чтобы население не могло уехать, ведь тогда у оккупантов не будет прикрытия. Людям часто не дают даже выходить из домов.

Вражеские солдаты начали бояться коктейлей Молотова и людей на авто. Ведь издалека они не видят, кто сидит внутри. Поэтому, когда из Дымера в Козаровичи ехали машины, россияне просто их расстреливали. Они не смотрели, кто там находится. Женщина, погибшая в дымерской больнице, получила свои ранения там. Также там пострадала 14-летняя девочка, получившая несколько ранений, а ее родители были расстреляны у нее на глазах. И это только те погибшие, о которых мы знаем. Но есть еще и те, которых никто не забрал и нам о них неизвестно.

Демидов

Я, проезжая Демидов во время побега из оккупации, видел, как россияне на БМП разбивали магазин вдребезги. Также, на выезде из села они поставили блокпост и поселились в ближайшем доме. Спрятали в нем свою БМП, потому что она там застряла и они не смогли ее вытащить. А в центре Демидова, прямо посреди дороги, находится большая "воронка". Ближайшая многоэтажка, рядом с ней, вся без окон. А пластиковые балконы там просто вдавлены внутрь дома. Переходя мост через реку Ирпень я обратил внимание на лязг металла под ногами. Там вся дорога усеяна обломками снарядов, а из асфальта торчат минимум три неразорвавшиеся мины. Когда мы вышли на позиции наших бойцов – солдаты РФ начали обстреливать гражданских. К счастью, никто не пострадал.

Также в Демидове находится зоопарк "12 месяцев" и животные там медленно умирают от голода.

Катюжанка и Гавриловка

Знаю только, что в Катюжанке засели кадыровцы. Говорят, там много раненых и убитых были сильные обстрелы. Также колонны российской техники часто останавливаются там, чтобы передохнуть. Затем они идут либо куда-то через Дымер, либо в направлении Бородянки.

Гавриловка тоже под кадыровцами. Там сильные обстрелы, оккупанты прячутся между домами. Они заняли предприятие "Агромаш".

Напомним, ранее Арестович заявил, что российские военные смогут вести активные боевые действия лишь в течение ближайших 10-14 дней. Пока что они теряют наступательный потенциал и двигаются по инерции.

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