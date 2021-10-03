Дымом затянуло весь город: в Харькове в масштабном пожаре сгорел частный столярный цех и несколько автомобилей (видео)

Дымом затянуло весь город: в Харькове в масштабном пожаре сгорел частный столярный цех и несколько автомобилей (видео)

В результате чего разгорелся огонь, будут выяснять правоохранители.

В Харькове утром 3 октября произошел масштабный пожар. В результате чего сгорел частный столярный цех и несколько автомобилей.

Об этом пишут в местных телеграмм каналах.

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Как стало известно, происшествие случилось на улице Большая Панасовская. Там разгорелся огонь в местном частном столярном цехе. Буквально за несколько минут пламя охватило ангар, а также четыре автомобиля, припаркованные рядом с ним.

Огонь был настолько сильный, что дым от него был виден в разных уголках города. Харьковчане говорят, что смог ощущается даже в центральной части. С огнем борются около 10 пожарных машин.

Управление ГСЧС в Харьковской области

В пресс-службе ГСЧС рассказали, что информация о пожаре на линию "101" поступило около 06:10. В результате происшествия никто не пострадал.

"Разведкой пожара установлено, что деревообрабатывающий цех горит на площади около 500 квадратных метров. Также открытое пламя перекинулось на рядом расположенные 4 автомобиля. В 07:46 — пожар локализовали. Сейчас продолжается ликвидация. Всего на месте происшествия сосредоточено 10 пожарных автомобилей и 45 пожарных", — сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, что в городе Мукачево Закарпатской области вспыхнул масштабный пожар на территории бывшего завода. Там горело заброшенное помещение.

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