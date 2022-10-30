"Дымовый занавес, чтобы выиграть время на фоне поражений армии РФ": в МИД Украины отреагировали на заявление Лаврова о переговорах с Россией

Заявлениями о переговорах Россия пытается выиграть время, считают в украинском МИДе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне заявил, что Россия готова обсуждать с Западом реалистические предложения по Украине.

На это заявление отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

"Единственным реалистическим предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год. Тот, кто действительно стремится к переговорам, не уничтожает энергетическую систему страны, чтобы ее население замерзло зимой, не занимается массовыми казнями гражданских людей, не обстреливающих жилые кварталы, не объявляет мобилизацию дополнительных 300 тыс. военнослужащих, не блокирует поставки зерновых, не выдвигает ультиматумов. Заявление Лаврова о готовности к переговорам есть не что иное, как очередной дымовой занавес, чтобы выиграть время на фоне поражений армии РФ в Украине", — написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в ее борьбе за существование.

Напомним, что в начале октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности ведения с РФ переговоров, пока ее президентом является Владимир Путин.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что первым шагом к переговорам Украины и России должен быть выход оккупационных войск с территории Украины.

Военный эксперт Олег Жданов указал на бессмысленность потенциальных переговоров с РФ , а любое соглашение сейчас с Россией считает Минском-3.

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