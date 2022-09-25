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Дыры в потолке и засц*ные матрасы, на которых еще "деды" спали: мобилизованные в РФ показали "хлев", где их разместили (видео)

Дыры в потолке и засц*ные матрасы, на которых еще "деды" спали: мобилизованные в РФ показали "хлев", где их разместили (видео)

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Дыры в потолке и засц*ные матрасы, на которых еще "деды" спали: мобилизованные в РФ показали "хлев", где их разместили (видео)

В России идет мобилизационный процесс.

Сами же россияне, которых отправили на учения, недовольны условиями своего пребывания.

Видео из казармы они обнародовали в Сети.

На кадрах видно, что "новобранцев" разместили в просторной комнате с несколькими кроватями. Помещение переносит в эпоху Советского Союза с панцирными кроватями, засц*ными матрасами и голыми стенами. Потолок же в казарме вот-вот упадет кому-нибудь на голову.

Напомним, ночью враг ударил по Запорожью.

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