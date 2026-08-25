«Дышать стало легче»: в ВСУ оценили первые шаги и новые назначения генерала Драпатого

Михаил Драпатый / © Владимир Зеленский

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Военнослужащие и профильные эксперты отмечают положительные кадровые сдвиги и системные изменения в армии после того, как главком ВСУ стал Михаил Драпатый.

Об этом в своих соцсетях заявили доброволец, администратор Телеграмм-канала «Говорят Снайпер» Станислав Бунятов (позывной «Осман») и эксперт по радиотехнологиям и связи, советник президента Сергей «Флэш» Бескрестнов.

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По мнению Бунятова, генерал Драпатый «идет по правильному пути».

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«Многие достойные, амбициозные командировки, которые не выдержали тирании Сырского и предпочли отстранение от командования бригадами, сейчас возвращаются на должности. В боевых подразделениях стало дышать легче, чего не скажешь о совке в Киеве, который бьется в конвульсиях, но не оставляет надежд сохранить старую систему», — отметил Осман.

Сергей «Флэш» Бескрестнов в свою очередь добавил, что Михаил Драпатый сейчас назначает наиболее компетентных руководителей на технические направления ВСУ. По его мнению, эти новые руководители — энергичные, современные, коммуникабельные.

«В войне технологий все меняется буквально еженедельно, и мы должны быстро реагировать на все вызовы противника. Анализировать, прогнозировать, отвечать и действовать на шаг впереди врага. Я верю, что нас ждут большие положительные изменения, но это не произойдет быстро, ведь нужно изменить многое», — написал Флэш.

Кроме того, военная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко отметила, что Валерий Скред наконец был назначен командующим 19 корпусом. Хотя уже месяц времени был там и.о.

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По ее словам, в свое время Скред был комбригом 46 бригады ДШВ и вместе с ней защищал Соледарь в Донецкой области.

«46-я стояла в Соледаре даже тогда, когда другие подразделения убежали, кто вышел. И что важно, в том окруженном врагом подвале завода Артем Соль Скред был вместе со своими воинами. И выходил из окружения вместе с ними», — рассказала Кириенко.

Она также уточнила, что 19 Корпус стоит в направлении Краматорск-Константиновка-Дружковка.

«Все аналитики говорят, что именно вокруг этих городов и Славянска, в частности, будет основная осенняя битва за Донбасс. Это тяжелое направление. И конечно, кроме хорошего назначения, каким является Скред, для того, чтобы удержать направление, нужны силы и средства», — подытожила журналистка.

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Напомним, что в прошлом месяце 43-летний генерал-майор Михаил Драпатый стал новым главкомом ВСУ вместо уволенного Александра Сырского.

Ранее СМИ сообщили, что Драпатый планирует заменить командира 11-го армейского корпуса Алексея Майстренко на Эмиля Ишкулова, ранее командовавшего 80-й бригадой и служившего в 7-м корпусе ДШУ. Это решение связано с необходимостью усиления обороны в направлении Краматорска и Славянска на фоне возрастающих угроз.

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