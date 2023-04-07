Джакузи и гараж на пульте: УПЦ МП продает резиденцию на Прикарпатье

Имение УПЦ МП оценили в 105 тысяч долларов. Площадь составляет 230 квадратных метров.
В Прикарпатье священники УПЦ Московского патриархата выставили на продажу роскошную резиденцию.
Двухэтажный дом расположен в селе Криховцы Ивано-Франковской области. Отмечают, что там есть джакузи и гараж на пульте.
Об этом пишет "24 канал".
Имение УПЦ МП оценили в 105 тысяч долларов. Площадь составляет 230 квадратных метров. Помещение состоит из пяти комнат, кухни, двух санузлов с ванной-джакузи и душем, гаражом на пульте.
"Очень хорошее и комфортное место для жизни", — говорится в сообщении.
Фотографии свидетельствуют, что дом расположен вблизи церкви. Позже объявление с сайта пропало. В то же время осталось другое – с более скромным описанием. Но цена остается та же.
Напомним, на территории Киево-Печерской лавры ограбили келью, где проживал исполняющий обязанности наместника Лавры архимандрит Авраамий (Лотыш).
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