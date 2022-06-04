Джавелинка и Байрактарчик: сумская художница создала серию патриотических открыток со сказочными созданиями

Сказочные создания появились в Виннице, куда художница выехала зеленым коридором, убегая от взрывов в Сумах.

Джавелинка и Байрактарчик, Пчевелины и Коты-воины: сумская художница Светлана Качуровская создала серию патриотических открыток со сказочными созданиями. Актриса называет их – «орнамтики» и верит, что ее маленькие герои-патриоты будут заряжать позитивом наших воинов. А тех, кто их ждет – уверенностью, что победа – уже совсем скоро, — об этом сообщает ТСН.

Малыши с большими грустными глазами, но храбрыми сердцами. За этими печальными глазами, будто такими добрыми скрывается такой боевой дух.

Таковы они, орнамтики Светланы Качуровской. Сказочные создания появились в Виннице, куда художница выехала зеленым коридором, убегая от взрывов в Сумах Чтобы не отчаяться — взялась за кисти. Так и родились эти патриотические орнамтики. Все ее герои – хорошие.

По замыслу автора, Джавелинка вместе с младшим Байрактарчиком превращает вражеские танки в добрых украинцев. Среди ее созданий – и сумская Беседка с кружевом, и Калинка, навеянная песней, уже перепел весь мир, и даже милая снайперша Кикимора, то есть Зая. А чего стоят только Коты воины, Боевые утки и украинские разведчицы.

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Подписанные листовки-обереги Светлана дарит военным на блокпостах. И другие – продает и отправляет собранные средства на нужды ВСУ. Сейчас принялась за Конотопскую ведьму. И уже завершает эскиз знаменитой блондинки – наводницы САУ. Эксклюзивно для землячки – добавила розовых пикселей.

Свои открытки Светлана мысленно заряжает положительной энергией и боевым духом.

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