"Джедаи уже не те": в Одессе мужчины подрались на костылях (видео)

Оппоненты надавали друг другу палками.
В Одессе двое мужчин устроили драку на костылях.
О бое сообщили в телеграмм-канале "Х * Одесса".
Инцидент произошел на улице Екатерининской в Одессе вблизи мусорных баков. Между оппонентами возникла ссора. Один из мужчин, у которого на шее висела табличка с надписью, может свидетельствовать, что он нищенствует, ударил другого палкой. Другой подхватил костыль из земли и стал отбивать удары нападающего.
Чем закончилась драка, неизвестно.
Пользователи в Сети прокомментировали увиденное:
- Джедаи уже не те.
- Мужчине награду надо давать, человека с инвалидностью на ноги поставил.
- Кто из них на костылях?
- Видела мужчину в светлом позже, на бездомного он не похож, но голова была разбита. Хотела помочь, он сказал, что справится сам.
Напомним, что в Мелитополе Запорожской области медучреждении произошла драка. Подрались хирург и отец мальчика, которые пришли на осмотр.