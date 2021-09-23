"Джедаи уже не те": в Одессе мужчины подрались на костылях (видео)

Оппоненты надавали друг другу палками.

В Одессе двое мужчин устроили драку на костылях.

О бое сообщили в телеграмм-канале "Х * Одесса".

Инцидент произошел на улице Екатерининской в Одессе вблизи мусорных баков. Между оппонентами возникла ссора. Один из мужчин, у которого на шее висела табличка с надписью, может свидетельствовать, что он нищенствует, ударил другого палкой. Другой подхватил костыль из земли и стал отбивать удары нападающего.

Чем закончилась драка, неизвестно.

Пользователи в Сети прокомментировали увиденное:

Джедаи уже не те.

Мужчине награду надо давать, человека с инвалидностью на ноги поставил.

Кто из них на костылях?

Видела мужчину в светлом позже, на бездомного он не похож, но голова была разбита. Хотела помочь, он сказал, что справится сам.

В Одессе два мужчины подрались на костылях

Напомним, что в Мелитополе Запорожской области медучреждении произошла драка. Подрались хирург и отец мальчика, которые пришли на осмотр.

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