Джипинг разрушает природу Карпат: как можно пожаловаться на нарушителей

Квадроцикл / © УНИАН

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Катание на внедорожниках в Карпатах вредит природе: оно разрушает почву, угрожает паводками и уничтожает редкие растения и животных. Чтобы остановить это, людям предлагают сообщать о нарушителях через специальные официальные сервисы.

Как сообщает «УП. Жизнь», ключевым инструментом для подачи жалоб является государственный ресурс «ЕкоЗагроза».

Пользователи могут отправлять сообщения об экологическом вреде через одноименный сайт или мобильное приложение. Для подачи жалобы необходимо авторизироваться с помощью GOV ID. После чего выбрать категорию (ПЗФ или «Ліс, Рослинний світ, Тваринний світ»), добавить описание ситуации, по возможности фото или видео, и отправить данные.

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«Система также предусматривает определение органа исполнительной власти, ответственного за устранение последствий экологических угроз и отслеживания данного процесса в режиме реального времени (добавление фото восстановленной территории или ликвидированной угрозы)», — сообщили разработчики ресурса.

В Ивано-Франковской области за жалобы будет отвечать новый экологический пост, который открыли 22 июня в Яремче. Пятеро инспекторов будут следить за порядком в четырех горных громадах. У них есть современное оборудование: дроны, тепловизоры и устройства для проверки состояния грунта и воды

«Мы переходим от устаревшей карательной модели к новой, превентивной. Пункт, который мы открыли, является рабочим местом наших инспекторов по охране окружающей среды. Когда инспекторы находятся в территориальных громадах, а не в областном центре, выявляют те проблемы, которые не видели раньше», — отметил временный исполняющий обязанности председателя Госэкоинспекции Украины Александр Суботенко.

Кроме системы «ЕкоЗагроза», граждане могут сообщать о нарушениях по электронной почте или непосредственно посетить пункт экологического контроля, расположенный в Яремче на улице Свободы, 281.

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Эколог Алексей Василюк предупреждает: езда на джипах вредит природе гор, пугает животных и уничтожает редкие растения. Поэтому важно быстро реагировать на такие нарушения, чтобы спасти природу.

Стоит добавить, что джипинг — это экстремальный вид активного отдыха, который заключается в преодолении сложных маршрутов по бездорожью. Для этого используют транспортные средства повышенной проходимости: внедорожники, квадроциклы, багги или эндуро-мотоциклы.

Напомним, встреча с медведем в лесу может оказаться критически опасной для туриста, особенно в Карпатском регионе Украины. Эксперты объясняют, как правильно себя вести, чтобы избежать атаки животного.

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