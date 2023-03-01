Джо Байден продлил на год чрезвычайное положение из-за нападения РФ на Украину

Президент США Джо Байден продлил на год Указ о чрезвычайном положении по Украине.

Президент США продолжил действие Указа о чрезвычайном положении в отношении Украины.

Соответствующий призыв к Конгрессу США был обнародован на сайте Белого дома.

Как отмечается, действия России, развязавшей войну против Украины и наносящей ракетные удары по гражданской и критической инфраструктуре, представляют угрозу, в частности, и для внешней политики США.

“Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствуют незаконному присвоению ее активов, а также действиям и политике правительства Российской Федерации, включая вероятную аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности. и внешней политики США”, — говорится в официальном сообщении Джо Байдена.

Напомним, что война в Украине может длиться еще два-три года, заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал.

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