Джо Байден в Киеве: появилось видео, как президент США отреагировал на воздушную тревогу

Когда началась воздушная тревога в Киеве, Байден и Зеленский гуляли по улице возле Михайловского златоверхого собора.

Президента США в Киеве встретила солнечная погода и воздушная тревога из-за угрозы со стороны неадекватных соседей.

Но Джо Байден не сильно и отреагировал на сигнал воздушной тревоги.

Когда началась воздушная тревога в Киеве, Байден и Зеленский как раз шли по улице возле Михайловского златоверхого собора.

Воздушная тревога в Киеве началась в 11.34. Отбой был – в 13:07. Опасность продолжалась 1 час 32 минуты.

Напомним, президент США Джо Байден в понедельник, 20 февраля, прибыл в Киев с необъявленным визитом.

В ходе визита в Украину президент США анонсировал новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. В него войдут боеприпасы и средства защиты неба над Украиной.

Владимир Зеленский отметил, что сегодняшний визит Байдена в Украину – самый важный за всю историю отношений. Результаты переговоров будут ощутимы в укреплении обороны Украины.

Читайте также: