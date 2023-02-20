Джо Байден в Киеве: президент США заявил, что захватническая война Путина идет к поражению

Президент США отметил, что Путин думал, что Украина слаба, а Запад разделен, но он явно ошибался.

Президент США Джо Байден заявил в понедельник из Киева, что через год после вторжения в Украину "захватническая война Путина идет к поражению".

Об этом сообщает CNN.

"Путин думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Я не думаю, что он так думает сейчас", — сказал Байден, стоя рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он просто явно ошибался. Год спустя доказательства этого находятся здесь, в этой комнате. Мы стоим здесь вместе", — сказал Байден о Путине.

Визит Байдена в Украину, его первый визит с момента вторжения, стал символическим моментом, призванным продемонстрировать длительную американскую поддержку Украины и ее народа, пишет "Европейская правда".

Президент США напомнил о начале войны, когда мир с тревогой наблюдал за наращиванием российских войск вдоль украинской границы.

В своем выступлении Байден вспомнил, как они с Зеленским разговаривали по телефону, когда "российские самолеты были в воздухе, а танки пересекали вашу границу".

"Вы сказали мне, что слышали взрывы на заднем плане. Я никогда этого не забуду", – заявил он.

"Мир вот-вот должен был измениться", — сказал Байден, вспоминая, что Зеленский попросил его сделать в том телефонном разговоре: "Соберите лидеров мира. Попросите их поддержать Украину".

"Вы сказали, что не знаете, когда мы сможем снова поговорить. В ту темную ночь год назад мир буквально готовился к падению Киева. Возможно, даже к концу Украины", – сказал президент США.

"Год спустя Киев стоит. И Украина стоит. Демократия стоит. Американцы стоят с вами, и мир стоит с вами", — заявил он.

Байден также сказал, что Киев "завладел частью его сердца".

Напомним, в ходе необъявленного визита в Киев президент США анонсировал новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. В него войдут боеприпасы и средства защиты неба над Украиной.

Владимир Зеленский отметил, что сегодняшний визит Байдена в Украину – самый важный за всю историю отношений. Результаты переговоров будут ощутимы в укреплении обороны Украины.

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