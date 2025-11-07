Джоли заметили на выезде из Украины: что подарили ей пограничники

Анджелина Доли во время выезда из Украины

Покидая Украину, голливудская звезда Анджелина Джоли получила неожиданные подарки от украинских пограничников.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Военнослужащие 7-го пограничного Карпатского отряда поблагодарили актрису, режиссера и гуманитарного деятеля за ее последовательную поддержку Украины — в частности, за недавний визит в прифронтовые Николаев и Херсон.

«Анджелина Джоли продолжает призывать мировое сообщество помогать вынужденно перемещенным лицам и тем, кто страдает от последствий войны», — отметили в ведомстве.

В знак благодарности пограничники подарили голливудской звезде набор национальной символики Украины и специальный жетон (коин) Государственной пограничной службы Украины.

Как известно, актриса посетила Николаев и Херсон вместе с представителями международной благотворительной организации Legacy Of War Foundation.

Во время поездки голливудская звезда, которая является Послом доброй воли ООН, пообщалась с местными медиками, семьями и волонтерами, которые ежедневно живут и работают под угрозой российских обстрелов.

Напомним, ранее издание The Telegraph сообщило, что неанонсированная гуманитарная поездка голливудской актрисы Анджелины Джоли в Николаев и Херсон оказалась под угрозой срыва из-за инцидента на блокпосту. Военные рекрутеры задержали ее водителя, заподозрив его в уклонении от службы.

Накануне стало известно, что доставлен в ТЦК водитель из кортежа Анджелины Джоли — 33-летний Дмитрий Пищиков. Он является волонтером и тренером по боевому самбо из Кропивницкого.