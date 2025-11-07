ТСН в социальных сетях

Украина
339
1 мин

Джоли заметили на выезде из Украины: что подарили ей пограничники

Военнослужащие 7-го пограничного Карпатского отряда поблагодарили актрису за ее последовательную поддержку Украины.

Богдан Скаврон
Анджелина Доли во время выезда из Украины

Покидая Украину, голливудская звезда Анджелина Джоли получила неожиданные подарки от украинских пограничников.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Военнослужащие 7-го пограничного Карпатского отряда поблагодарили актрису, режиссера и гуманитарного деятеля за ее последовательную поддержку Украины — в частности, за недавний визит в прифронтовые Николаев и Херсон.

«Анджелина Джоли продолжает призывать мировое сообщество помогать вынужденно перемещенным лицам и тем, кто страдает от последствий войны», — отметили в ведомстве.

В знак благодарности пограничники подарили голливудской звезде набор национальной символики Украины и специальный жетон (коин) Государственной пограничной службы Украины.

Как известно, актриса посетила Николаев и Херсон вместе с представителями международной благотворительной организации Legacy Of War Foundation.

Во время поездки голливудская звезда, которая является Послом доброй воли ООН, пообщалась с местными медиками, семьями и волонтерами, которые ежедневно живут и работают под угрозой российских обстрелов.

Напомним, ранее издание The Telegraph сообщило, что неанонсированная гуманитарная поездка голливудской актрисы Анджелины Джоли в Николаев и Херсон оказалась под угрозой срыва из-за инцидента на блокпосту. Военные рекрутеры задержали ее водителя, заподозрив его в уклонении от службы.

Накануне стало известно, что доставлен в ТЦК водитель из кортежа Анджелины Джоли — 33-летний Дмитрий Пищиков. Он является волонтером и тренером по боевому самбо из Кропивницкого.

