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- Украина
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Джонсон и советник Мерца чуть не потратили под удар российского дрона: что известно об атаке за поезд
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие европейские политики едва не попали под российский обстрел, следуя по железной дороге из Украины в Польшу.
В воскресенье, 13 сентября, российский беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда на Волыни — примерно в двух километрах от польской границы. Это произошло, когда европейские чиновники ехали по железной дороге из Украины в Польшу после участия в конференции YES-2026 в Киеве.
Об этом сообщает Der Spiegel.
В частности, по информации издания, речь идет об одном из ближайших советников канцлера Фридриха Мерца Гюнтера Зауттера.
«Кроме Зауттера, в поезде находились советники по безопасности других европейских правительств, члены немецкого Бундестага, дипломаты и ученые. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также вернулся в Польшу специальным поездом после конференции. Всем удалось спастись: вскоре после того, как поезд остановился из-за тревоги о дроне, и кондукторы разбудили пассажиров для эвакуации, было объявлено свободное движение, поскольку больше дронов не было обнаружено», — пишет издание.
Что известно об ударе РФ по поезду
Атака произошла около пяти утра. Из-за угрозы российского дрона пассажиров и работников поезда эвакуировали. К счастью, никто не пострадал. По данным «Укрзализныци», беспилотник ударил по локомотиву.
В это время неподалеку находились представители европейских делегаций. По сообщениям западных СМИ, железнодорожным маршрутом пользовались высокопоставленные должностные лица, следовавшие между Украиной и Польшей.
В то же время информация о том, что именно в атакованном поезде находились экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, советник канцлера Германии Фридриха Мерца и другие европейские политики, не подтвердилась.
«Это был не наш поезд, а следовавший за нами с интервалом в несколько минут у польской границы. Его эвакуировали из-за приближения русского беспилотника; никто не пострадал. Система безопасности сработала очень хорошо. Относительно нашего поезда мы получили лишь предупреждение о необходимости эвакуации, но смогли продолжить движение в Дорогусок. Российские атаки на Украину усиливаются», — написал экс-премьер Швеции Карл Бильдт.
Впоследствии источники в «Укрзализныце» сообщили СМИ, что поезд с гостями конференции YES действительно прошел по этому пути незадолно до удара российского БПЛА.
Как мы писали, Россия атаковала локомотив пассажирского поезда «Киев — Варшава» всего в двух километрах от границы с Польшей. В Telegram-каналах распространяли видео с места атаки, на которых были слышны звуки дрона и видны попадания. Впоследствии пассажиры в панике бросились бежать. Благодаря своевременному предупреждению поездной бригады никто из пассажиров и работников не пострадал.