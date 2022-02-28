Джонсон о ядерных угрозах Путина: отвлекающий маневр

Премьер-министр Великобритании убежден, что вторжение РФ в Украину – это "катастрофический, неудачный замысел".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал шаг президента государства-агрессора Владимира Путина по приведению российских ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности "отвлечением от реальности происходящего в Украине".

Об этом сообщает Reuters.

Войска Владимира Путина сталкиваются с большим сопротивлением, чем ожидал российский президент, сказал Джонсон, добавив: "Это катастрофический, неудачный замысел".

Напомним, президент РФ Владимир Путин приказал своим военным руководителям перевести российские силы ядерного сдерживания в "особый режим боевого дежурства", ссылаясь на "агрессивные заявления" членов НАТО и масштабные санкции США и западных лидеров, наложенные на него и российские финучреждения.

Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что этот приказ является шаблоном поведения Путина из-за надуманных Кремлем "угроз".