Джонсон прибыл в Украину: опубликовал фото с Зеленским

Политик подчеркнул, что имеет большую честь находиться в Украине 24 февраля.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев 24 февраля — во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
"В эту мрачную вторую годовщину вторжения Путина для меня большая честь быть здесь, в Украине. С их несгибаемым мужеством я не сомневаюсь, что украинцы победят и вытеснят силы Путина — при условии, что мы предоставим им военную, политическую и экономическую помощь, которой они нуждаются", — написал Джонсон.
Джонсон опубликовал фото с президентом Владимиром Зеленским у его резиденции в Киеве.
Как сообщалось, в Киев прибыли западные лидеры во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ. Это президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони; Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.
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