Джонсон приезжал в Украину, чтобы представить Зеленскому новый пакет финансовой и военной помощи

Джонсон приезжал в Украину, чтобы представить Зеленскому новый пакет финансовой и военной помощи

Джонсон также выразил свою солидарность с Украиной.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сегодня, 9 апреля, неожиданно прибыл в Киев, представил Зеленскому предложения о военной помощи.

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что Джонсон прибыл в Украину, чтобы лично пообщаться с президентом Зеленским и выразить свою солидарность.

"Премьер-министр приехал в Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским лично в знак солидарности с украинским народом. Они обсудят долгосрочную поддержку Украины со стороны Великобритании, а премьер-министр представит новый пакет финансовой и военной помощи", — сообщил спикер Джонсона.

Напомним, в субботу, 9 апреля, в Киев непредсказуемо прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Визит британского политика не анонсировался.

Кроме того, с официальными визитами накануне в Киев приезжали сразу несколько политиков Европы. Среди них и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передавшая президенту Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в Европейский Союз.

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